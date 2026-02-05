Samsungの次期フラッグシップモデルの最上位機「Galaxy S26 Ultra」において、ビデオ撮影品質、特に5倍望遠カメラが大幅に改善されるとの噂が飛び交っています。 ↑映画みたいな動画が撮れるかも（画像提供／Samsung）。 この発信源は著名リーカーのIce Universe氏。同氏は「Galaxy S26 Ultraの5倍カメラによる動画撮影品質が大幅に向上した」とXで述べています。 現行モデルのGalaxy S25 Ultraの動画ズーム機能もすでに