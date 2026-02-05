待望の2nd写真集『ぽみ』（集英社）が発売となったモデル、グラビアアイドル、タレントの十味が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）10号の表紙と巻頭グラビアに登場した。【写真】十味“最大露出の最高傑作”の写真集よりアザーカット！（ほか9枚）待望の2nd写真集が発売したばかりの十味。今回は、最大露出の最高傑作の写真集から完全アザーカットを大放出。「まさかここまで…！？」今まででイチバンかわいくて、イ