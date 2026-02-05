日本野球機構（ＮＰＢ）は４日、３月に行われる第６回ＷＢＣの日本代表にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）を選出したと発表した。１月２６日までに２９人が発表されていたが、前回２３年大会でＭＶＰ級の活躍を見せた「ラストサムライ」が加わり、出場全３０選手が決定した。侍ジャパン・井端監督は大谷の投手起用が厳しい状況も早くから想定していた。投手を当初の予定から１人少ない１４人にする“リスク”を負っても