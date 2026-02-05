巨人が今回の春季キャンプで“秘密兵器”を追加導入した。１台約３００万円の高性能打撃マシン「ハックアタックエリート」で、最大１６０キロ以上の球速や、直球にスライダーやスプリットなどの球種にコースも細かく選択可能。昨春は１軍に１台のみだったが、１軍にさらに１台と２、３軍に１台ずつの計３台追加し、橋上オフェンスチーフコーチは「反応や選球がメイン。使い方によっては非常に効果的かな」と話した。昨春は効