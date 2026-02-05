前走マイルCS4着後、ひと息入れたオフトレイルは坂路単走で4F53秒6〜1F12秒2をマーク。伸びやかなフォームでよく動いた。吉村師は「先週CWコースで負荷をかけて思い通りの追い切りができた。今朝は上がり重点の指示。順調ですよ」と合格点を与えた。昨年このレースは最後方から上がり3F最速タイの33秒2で8着。「昨年は位置取りが後方になったけど最後はいい脚。癖を分かっているジョッキー（菅原明）が続けて乗ってくれるのは