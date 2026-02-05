エルトンバローズが活気にみなぎっている。前走有馬記念（12着）から在厩調整で仕上げられ、最終追いは泉谷（レースは津村）を背に坂路で4F54秒1〜1F12秒0。杉山晴師は「スイッチを入れるためブリンカーを着けた。ずっと使ってきているので上積みはないと思ったが、2週前がびっくりするぐらい動いて、1週前も凄くいい動き」と充実ぶりを報告。得意のマイル戦に戻って「立ち回りのうまさを生かして頑張ってほしい」と好走を願っ