アイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」が4日、あす6日の1次リーグ初戦フランス戦に向けて試合会場のミラノ・ロー・アリーナで調整した。従来よりリンクのサイズが狭いミラノ・ロー・アリーナ。「圧倒的に小さい」と小池主将が言えば、輪島も「過去一（で狭い）」と話す。合宿をしていた苫小牧のリンクよりも幅が4メートル近く狭まっているようで、難しさはある。ただ、その合宿から狭いリンクを想定して練習に励