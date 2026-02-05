ウンブライルはWコースで3頭併せ。2馬身前にトレヴィ（4歳1勝クラス）、3馬身後方にブルーベリーフィズ（4歳2勝クラス）を置く形。リズム良く運ぶと、真ん中に入った直線でスッと加速する。楽な手応えでブルーベリーフィズに2馬身先着。トレヴィと併入、馬なりで6F82秒4〜1F11秒8をマークした。太田助手は「中間は元気良く調教に取り組んでくれている。追い切りでも一歩、踏み込んだ調教ができました」と好感触。12着に敗れた