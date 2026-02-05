負傷の影響により今季前半戦、まったく出場機会のなかった毎熊晟矢（AZ）が2月3日、KNVBカップ準々決勝、対トゥベンテで先発復帰。右SBとして63分間、プレーした。チームは延長戦の末、2対1で競り勝ち、ベスト4進出を果たしている。ベンチに退いてから、仲間のプレーする姿を立って見ていた毎熊は、延長前半７分、決勝ゴールを決めたFWトロイ・パロットがコーナーフラッグの方へ走っていくと、誰よりも早く殊勲の背番号９に抱