阪神・中野は体調不良のため4日の練習を欠席した。背番号7の新ユニホームで精力的に練習に取り組み、初日の練習後には約300人のファンにサイン会で対応。3日には臨時コーチを務めた赤星憲広氏の指導を受け「緊張感のあるところで成功率も上げたい」と5年ぶりの盗塁王奪回にも意欲を見せていた。今後のメニューは状態を見て決めていく予定。