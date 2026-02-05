ドラフト2位・谷端（日大）の実戦デビューは初ものづくしとなった。シート打撃で高卒4年目左腕・門別の初球を仕留め、“プロ初スイング”で“プロ初安打”。これが記念すべき26年のチーム実戦初安打となった。「なるべく勝負する積極性が自分の持ち味でアピールポイント。大学時代と変えずにできた」門別の直球に対し、迷いなくスイングした。左中間寄りの左前へ運び、「練習から打球を左中間から右中間に収めるようにしてい