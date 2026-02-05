高卒2年目の今朝丸は春季キャンプ初の実戦形式となるシート打撃に登板したが、ほろ苦い結果に終わった。「あまり自分の思った通りに投げられなかったですけど、球自体はいい感じでした」立ち上がりから苦しんだ。先頭の井坪に四球を与えると、続く前川にも四球を献上。浜田には高く浮いた外角球を右翼芝生席へ放り込まれた。打者5人に27球を投げ、安打性2本。「なかなかストライクが入らなく（球が）高めにずっと浮いていた