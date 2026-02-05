阪神・木下が初実戦で直球の強さを見せつけた。シート打撃で登板し、打者6人に対し内野安打の1本のみ。2三振を奪った。直球は151キロを計測。「腕が軽い感覚。自主トレからキャッチボールでフォームを確認してきたことが生きた」とうなずいた。「調整とか言っている立場ではない。気持ちを入れていきたい」と右の中継ぎ枠を勝ち取るため、アピールを続ける。