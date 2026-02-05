現役ドラフトでヤクルトから加入した浜田の打撃が、ごっつええ感じだ。今春キャンプで初めて行われたシート打撃の3打席目。フルカウントからの6球目、今朝丸の外角直球にうまくコンタクトした打球はグングン伸びた。「どんどん振っていこうと思っていた。それに結果がついてきたかなという感じ」打球は右翼ポール際の芝生席へ着弾した。背番号32のスイングを食い入るように見つめていた宜野座の虎党へあいさつ代わりとなる一