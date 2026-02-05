25年度のトレセン年度表彰の表彰式が4日、東西トレセンで行われ、優秀厩舎賞、無災害厩舎が表彰された。優秀厩舎賞関西1位に輝いた杉山晴紀師（44）は「一年を通して馬と人が頑張ってくれた結果で素直にうれしいです。年末最後の週に厩舎所属の泉谷と和田陽希で勝って締めくくれたことも感慨深いですね」と喜びを語った。美浦は木村哲也師（53）が23年以来、2年ぶり4度目の同関東1位に輝いた。「大変、名誉のある賞を頂いて本