阪神・宜野座キャンプを視察した秦雅夫オーナーが約3分間の訓示を行った。「昨年の優勝は過去のこと。ベテラン、中堅、若手を問わず、全員が常に競い合って、真の日本チャンピオンになることを期待している」と連覇への期待を伝えた。2年目を迎える藤川監督にも「期待は大きい」と語った秦オーナーは「守りの野球で勝つという方針をさらに高いレベルで体現して、その連覇を実現してほしい」と激励したことを明かした。