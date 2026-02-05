俳優の八嶋智人（55）が4日に放送されたテレビ東京「バカリズムのちょっとバカりハカってみた!」（後8・35）に出演。番組スタッフがロケ中に偶然にも絶滅危惧種を撮影できたことに驚いた。今回は「日本から一番遠くに住む日本人捜索SP」と題して放送され、番組スタッフがアマゾン奥地へと向かうVTRが放送された。奥地へと向かうため、アマゾン川の支流「ネグロ川」を船で移動していると、スタッフが「今、何か跳ねませんでし