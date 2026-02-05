阪神・村上が修学旅行で宜野座キャンプを見学した母校・智弁学園の後輩たちの前で、力強く119球を投げ込んだ。「来るのは（小坂）監督から聞いていた。自分とか伊原や（前川）右京の姿を見て、何かつかんでもらえたら」と選抜出場を決めたばかりの後輩たちの視線をクギづけにした。藤川監督から助言を得ながら、1段、2段とフォームをチェックする場面も。「体の使い方とかを教えていただいた。次のクールでも意識していきたい