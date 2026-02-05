沖縄県宜野座村で春季キャンプ中の阪神・佐藤輝明内野手（26）が4日、臨時コーチを務める糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA、44）から3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での“2番指令”を受けた。糸井SAは「独断オーダー」と前置きした上で、1番・大谷翔平投手（31＝ドジャース）の後を打つことを望んだ。実現すれば、2人合わせて昨季95本塁打の最強1、2番コンビ誕生となる。虎の主砲も「そうなればいいな」と意