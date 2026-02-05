WBCへ向け、準備は着々だ。阪神の石井は坂本とブルペンでコンビを組み、サイン伝達機器「ピッチコム」を使って投球間の時間を制限する「ピッチクロック」の対策を行った。投手は帽子の中に受信機を装着。捕手が左腕につけたボタン型の発信機から送られる信号に応じて投げ分ける。球種とコースの組み合わせは計27通り。右腕は「捕手はボタンを押すのがちょっと大変そうです」と女房役を思いやった。ピッチクロックへの対策も