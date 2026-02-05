阪神・百崎が充実の第1クールを終えた。初の宜野座組に抜てきされ、多くの虎党が見守る中でのプレーを経験。「毎日、こんなに見られるのは初めて。良い環境でやらせてもらっている」と手応えを口にした。フリー打撃では糸井嘉男SAから指導を受けた20歳。「“いいじゃない”と言ってもらえた。早く1軍の打球速度、スイングスピードまで持っていきたい」と誓った。