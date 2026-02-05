「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が、前日に続いて春季キャンプに臨時コーチとして参加した。主な一問一答は以下の通り。◇◇−３日に百崎がバトルロープでトレーニングしている姿をインスタグラムにアップしていた。「ちょっとトレーニングしているのをのぞいたら１人でいて、『糸井さんもやりませんか』って言われたけど、僕はカメラ回らんとやらへん