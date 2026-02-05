俳優の藤山直美（６７）と寺島しのぶ（５３）が４日、東京・新橋演舞場で、舞台「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（５日〜２４日）の取材会を行った。２人は年貢のために、遊女へと売られていく貧しい村の純朴な娘役で、この日は少女っぽい着物姿で登場。寺島は「１６（歳）です。１６のセリフを言うことに日々、自分との戦いがあるんですよ。そこが慣れてくれば」と苦笑い。藤山も「１８です。さばを読んでますが、お芝