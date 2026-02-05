オリックスの支配下新人6選手が、宮崎の郷土料理「ねりくり」作りを体験した。臼に入れられたもち米をつき、蒸したさつまいもを追加して一緒につく作業を体験。最後は実食し、キャンプ開始後初めて訪れた休日のひとときを楽しんだ。ドラフト1位・藤川（延岡学園）、同2位・森陽（大阪桐蔭）、同3位・佐藤龍（健大高崎）の高校生3人組は、「粘り強く！」と声をかけ合いながらきねを振り下ろした。佐藤龍は「ランナーを出してか