国連は4日、AI＝人工知能の可能性やリスクを評価する新たな専門家パネルのメンバー40人を発表し、日本からは東京大学大学院の松尾豊教授が選ばれました。国連のグテーレス事務総長は4日、去年8月の国連総会で新設が決まったAIの専門家パネルについて、およそ2700人の応募の中から40人のメンバーを選出したと発表しました。女性19人、男性21人で構成され、日本からは東京大学大学院の松尾豊教授が選ばれています。松尾教授は国内のA