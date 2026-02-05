巨人・石塚裕惺内野手（１９）が４日、休日返上で阿部監督からの宿題を消化した。キャンプ初の休養日は木の花ドームに現れ、２時間超の打撃練習を敢行。指揮官から「強振のススメ」を説かれたことを明かし、フルスイングで超高性能マシンを撃破した。スパァン、スパァン、スパァン…。閑散とした室内に、石塚の“快音”が響き渡った。向き合ったのは高性能マシン「ハックアタック」だ。ゴム製の球で体感１５０キロ超の直球、鋭