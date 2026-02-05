巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝レッドソックス傘下３Ａウースター＝が４日、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。最速１６０キロ右腕は過去に右肘のトミー・ジョン手術を経験し、レッドソックス時代の同僚で２４年のサイ・ヤング賞左腕、クリス・セール投手（３６）らの金言を胸に異国での新たなキャリアを踏み出した。先発、救援の役割問わず「何でも」と献身的に貢献していく。（取材・構成＝堀内啓太）