ロイヤルズがベテランの万能選手ブランドン・ドルーリー選手と４日（日本時間５日）にマイナー契約を結んだと発表した。スプリングキャンプに招待選手として参加する。３３歳のドルーリーは昨年ホワイトソックスのオープン戦で打率４割１分の活躍を見せていたが、キャンプ最終日に親指を骨折し開幕メジャーを逃した。怪我から復帰もマイナーで結果を残せずに解雇され、エンゼルスとマイナー契約を結ぶもメジャー復帰はならずに