今年からＪリーグは８月開幕、翌年５月閉幕という「秋春制」に移行する。開幕まで空白の半年間を利用して昇降格ルールなしの特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」が６日から開催される。昇降格がない「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に向けて、各クラブ間で細かいスタンスの差異はあるが「より多くの勝利、優勝を目指す」という大枠の目標は変わらないと感じる。そんな中、選手個人からは興味深い声が聞こえてきた。