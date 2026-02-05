サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年Ｗ杯優勝メンバーで現在はＷＥリーグ理事を務める海堀あゆみ氏（３９）、ＩＮＡＣ神戸・瀧川豊史取締役らが４日、神戸市中央区の神戸新聞社・デイリースポーツを訪れた。リーグ前半戦を終えて首位に立つＩＮＡＣ神戸は今年４月に創設２５周年を迎える。１５日の新潟戦（ノエスタ）で再開する後半戦に向けてさらなる盛り上がりを見据える。５日にはメリケンパークで神戸市