Ｊ３福島の元サッカー日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が４日、合宿地の千葉県成田市で約２時間、紅白戦などで汗を流した。前人未到となる４１年目のシーズン開幕を前に順調な調整ぶりをアピール。２０２１年以来、自身５年ぶりのＪリーグの舞台へ「楽しみ。１試合でも（多く）勝つために役に立ちたい」と語った。「ナイスカズさん！」と呼びかける若手に交じり、精力的に動いたカズ。紅白戦では味方が獲得したＰＫのキ