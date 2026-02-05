ラスト侍は吉田正尚−。３月に迫った第６回ＷＢＣの日本代表メンバーの最後の１枠がレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）に決定したことが４日、日本野球機構とＮＰＢエンタープライズから発表された。前回大会で３大会ぶりのＶ奪回に貢献した強打者のメンバー入りで、メジャー組は過去最多をさらに更新し９人になった。攻撃陣の通算本塁打は、ドジャース・大谷の日米通算３２８本塁打を筆頭に、１６人で計１８１３本塁打。史