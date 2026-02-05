「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（４日、宜野湾）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が４日、自ら捕手としてブルペン入りし、山崎康晃投手（３３）の球を受けた。現役時代さながらにマスク、プロテクター、レガースと防具をフルで着用し、ベテラン右腕を鼓舞。熱のこもった約４０球を受け止め、守護神奪還へゲキを飛ばした。「ヤス、カモン！」「いいボールだ！」指揮官の威勢のよい声が響く。名球会入りの条件となる通算２５０セー