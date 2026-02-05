「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）春季キャンプ第１クールを終えた阪神・藤川球児監督が報道陣にも対応した。以下は主な一問一答。◇◇−キャンプ第１クールが終了。振り返って。「健康な選手が非常に多く、故障者も順調に回復しているという意味では、落ち着いた第１クールになったのかなと思いますね」−赤星氏、糸井氏が臨時コーチを務めた。どんなリクエストをしたか。「雰囲気ですね。学校の先生では