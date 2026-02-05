「ヤクルト春季キャンプ」（４日、浦添）ヤクルトの新外国人左腕、ホセ・キハダ投手（３０）＝前エンゼルス３Ａ＝が４日、阪神・佐藤輝封じに確かな自信をうかがわせた。「必要とされた場面で（佐藤輝と）そういうシチュエーションがあったら、もちろんアウトにするつもりです」。はっきりした口調でリーグ覇者の主砲を抑え込むと誓った。最速１６１キロの剛速球が武器の左のパワーピッチャーであり、左打者にとっては脅威に