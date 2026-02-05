友田オレや、ハリセンボン、ベッキーらが所属する芸能事務所「ＧＡＴＥ」が４日、所属芸人を募集すると発表した。１６歳以上であれば、経験を問わず参加でき、プロ・アマ不問。「ＧＡＴＥ」ホームページのエントリーシートから簡単なプロフィール、ネタなどが分かる動画３分程度を送付。動画審査通過者は面談へ進める。エントリー期間は３月７日まで。「Ｒ-１グランプリ２０２５」に優勝した友田は「自由や新しさを求めている