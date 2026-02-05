米俳優ブレンダン・フレイザー（57）が来日し4日、都内で主演映画「レンタル・ファミリー」（監督HIKARI、27日公開）のヒット祈願に出席した。売れない俳優が、仮の家族になるという仕事を通して自身を見つめ直していく物語で、全編日本で撮影。初めて日本の祈とうを受け、「内なる命のようなものを体感できて特別だった」と満足げな笑みを浮かべた。撮影以来約2年ぶりの来日だが、「25年前に初めて来日した時から、いつか日