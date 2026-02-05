女優・吉田羊（年齢非公表）が5日、自身のインスタグラムを更新。3日に誕生日を迎えたことを報告した。吉田は「今年もまた一つ無事に歳を重ねました昔に比べて失くしたもの手に入れたもの色々あるけれど唯一変わらないのは冒険心いつだって心がワクワクする方をちょっとだけ怖くてドキドキする方を自ずと選んで来た気がします」とつづった。また、「その連なりの先が今日この日だとすればあながち間違ってなか