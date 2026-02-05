オリックス・山崎颯一郎投手が、スマートにシーズンへの準備を進めている。150キロ越えの直球が武器の剛腕リリーバーは、昨秋からカーブの徹底的強化に着手。キャンプでも午後の個人練習で、ブルペンで平野佳寿兼任コーチを相手にカーブを投げ込む姿があった。「秋から続けていることを、継続してやっているだけです。いつもはずっと真っすぐを投げて出力を上げていく作業をやっていた。今はほとんど変化球メインですね」体