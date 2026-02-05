女優の芳根京子（28）が4日、都内で日本映画テレビプロデューサー協会主催の「エランドール賞」授賞式に出席した。デビュー12年目だった昨年は主演ドラマ「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）などで大活躍。「干支（えと）も1周していま一度初心を忘れずに頑張ろうと思ったタイミングでの受賞に、これまでの人生を肯定していただけてる気持ち」と笑顔を浮かべた。同じく受賞した夏帆（34）の祝福にはTBSドラマ「じゃ