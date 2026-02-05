広島は今キャンプ初めての休日を迎え、新人5選手が宮崎県日南市内で観光を満喫した。同市の無形文化財に登録されている「四半的」の体験では、ドラフト5位・赤木（佛教大）が驚きの才能を発揮した。「最初はシンプルにルールが分からなかった。指導員の人も怒っているのかなというくらいの圧があったので、怖かったですけど、結果でものを言わせた感じです」四半的は、8・2メートル先の直径13・6センチの的を狙って矢を放つ