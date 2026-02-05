「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）ルーキーの一振りに宜野座が沸いた。阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が今キャンプ初の実戦形式となったシート打撃で、初打席初球を初ヒット。鮮烈デビューを飾り、アピールに成功した。「結果は気にせず。その中でも打席に入る前の準備で後悔がないようにとは思っていた。いい準備だったと思います」注目の“プロ初打席”。球場の視線を独り占めにした。マウンド