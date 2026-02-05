「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）想像するだけでワクワクが止まらない。臨時コーチとして３日からキャンプに合流している阪神・糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が、佐藤輝明内野手（２６）に“仰天エール”を送った。まな弟子はＷＢＣ日本代表に選出。本大会で打ってほしい打順を問われると、「僕の独断で？１番・大谷（ドジャース）、２番・佐藤輝ちゃいますか？」とエキサイティングな並びを提案した。