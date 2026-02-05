いよいよ今週末開幕するミラノ・コルティナオリンピック。3度目のオリンピックに挑むスノーボード女子ハーフパイプの冨田せな選手は「これまでの支えに恩返しをしたい」と意気込みを語っています。 ■冨田せな選手「スノボは生活の一部」 北京五輪では銅メダル獲得 昨年末、NSTのインタビューに答えてくれたのは、スノーボード女子ハーフパイプミラノ・コルティナオリンピック代表の