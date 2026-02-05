広島の春季日南キャンプは初の休日。天福球場では秋山や二俣、佐藤啓、益田、辻らが汗を流した。このうち二俣は室内でスローイングやキャッチングを行った後、マシン打撃などに約2時間。「ヘッドを返さず、しっかりラインに入れて打つ練習。左の壁をなるべくつくらず、オープンに振り抜く練習をやっています」と説明。内外野だけでなく、昨秋から捕手練習にも取り組む23歳。「守備はどのポジションでも。課題の打撃でアピール