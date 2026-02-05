原発が立地する新潟県柏崎市の桜井雅浩市長は衆院選でエネルギー政策が争点になっていないことについて「残念」だという感想を口にしました。 1月21日に14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。現在は不具合の調査のため再び停止していますが、エネルギー供給をめぐる情勢は大きく動き出しています。こうした中で行われている衆院選について、柏崎市の桜井雅浩市長はエネルギー政策に対する各党の考え方が明確