中日のドラフト3位・篠崎（四国・徳島）がキャンプ休日の4日、2軍キャンプ地の読谷小学校を訪れ“親孝行のススメ”を説いた。「独立リーグでは試合に出られなければ、お金ももらえない。その時に“親って、すごいな”と感謝した。親に頼らず、なるべく自分でやる、ということも大切にしてほしい」修徳高（東京）出身。4人きょうだいで、家族に負担をかけたくない思いから、独立リーグで腕を磨いて夢舞台へたどり着いた。契約