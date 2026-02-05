「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神の藤川球児監督（４５）が、藤田健斗捕手（２４）を評価した。２年ぶりに宜野座組スタートの７年目捕手。今キャンプ初のシート打撃では椎葉、今朝丸とバッテリーを組んだ。指揮官は珍しく個人名を挙げながら「藤田が少し伸びてきたかなと感じます」と言及。一気ブレークを期待した。結果ではなく野球に没頭する姿、凡事徹底の意識を求める指揮官。崖っぷちに立つ若虎の背中が頼もし