追浜地区の埋め立て地に関する写真や資料が並ぶ横須賀市立北図書館の企画展＝１月３０日、同市夏島町横須賀市北部の追浜地区の埋め立て完成から今年、１００年を迎える。その歴史を振り返る企画展「軍用地から未来へ−埋め立てから１００年−」が１１日まで、同市立北図書館（同市夏島町）で開かれている。戦前は戦闘機、戦後は自動車や造船など日本のものづくりを支える同地区を、同館などが所蔵の書籍や資料で振り返る。造成