Ｇ期待の若武者が?練習の虫?の本領を発揮した。巨人の石塚裕惺内野手（１９）は宮崎春季キャンプの休養日だった４日、休日返上で練習を行った。「体にハリはありますけど、だらだらするより体動かした方が個人的にはいいかなって思って」と語り、約３時間にわたってバットを振り込んだ。この日はフリー打撃に加え、投手の変化球を再現して投じる高性能ピッチングマシンも使用。縫い目のない専用球を相手に「硬式じゃないですし